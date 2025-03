Cezaevine girmesine neden olan borcu ödendi; 3 evladı babalarını bekliyor

ANTALYA'dahastalığı ve işsiz kalması nedeniyle telefon borcu icralık olan ve bu nedenle cezaevine giren 3 çocuk babası Veli Can Günay (27) için hayırseverler harekete geçti. DHA'nın haberinin ardından bir iş insanı Günay’ın telefon borcunu kapatırken, ailenin biriken 79 bin liralık kira borcu da Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla hayırseverler sayesinde ödendi. Günay'ın cezaevinden çıkması beklenirken, 3 çocuğu babalarının yolunu gözlüyor.

Kepez ilçesinde oturan 2, 5 ve 7 yaşında 3 çocuğu bulunan Veli Can Günay, geçen yıl turizm ve kargo sektöründe çalıştığı sırada 8 bin liralık cep telefonunu taksitle satın aldı. Günay daha sonra hastalandı. Kargo dağıtımı yaptığı sırada fenalaşarak hastaneye götürülen Günay'ın beyin damarlarında tıkanma olduğu ve anjiyo olması gerektiği belirtildi. Bir hafta verilen rapor nedeniyle işe gidemeyen Günay, dönüşünde işten çıkarıldığını öğrendi. Bu süreçte hastalığı nedeniyle de çalışamayan Günay'ın 8 bin liralık cep telefonu borcu, icraya verildi. 75 bin lira olan borcun ödeneceğinin taahhüt edilip ödenmemesi nedeniyle hakkında hapis cezası verilen Günay, sonrasında yakalanacağını düşünerek bir işte de çalışamadı. 3 çocuklu aile, komşularının destekleri ile yaşamlarını sürdürmeye başladı.

POLİS, ELEKTRİK BORCUNU KAPADI

Biriken kira ve elektrik faturası borçları nedeniyle zor günler yaşayan aile, geçen hafta eve polisin gelmesi ile şok yaşadı. Hapis cezası onanan Günay, polis tarafından cezaevine götürüldü. Evde elektrik olmadığını ve ailenin zor durumda olduğunu gören polisler, kendi aralarında topladıkları 17 bin lira ile 3 çocuğuyla yaşayan Nirgül Günay'ın (26) elektrik faturası borcunu ödedi.

ÇOCUKLAR İÇİN AYLIK ÖDEME

DHA'nın haberinin ardından hayırseverler aile için harekete geçti. İş insanı Dinçer Azaphan, Veli Can Günay'ın tutuklanmasına neden olan borcu ödedi. Aile ile cep telefonu üzerinden görüntülü görüşen Azaphan, ailenin her zaman yanında olacaklarını söyledi. Ailenin yaşadığı evin 79 bin liralık kira borcu ise Antalya Yardımlaşma Platformu aracılığıyla hayırseverler sayesinde ödendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aileye çocuklar için 'Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti' kapsamında aylık 14 bin lira ödeyecek. Diğer yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Kepez Belediyesi yetkilileri aileyi ziyaret ederek, ihtiyaçlarını giderme konusunda yardımcı oldu. Borç ödendiği için Veli Can Günay'ın cezaevinden çıkması beklenirken, mahkemenin verdiği tahliye kararı nedeniyle Günay ailesi yeni bir yuva arayışına girdi.