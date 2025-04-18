Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi

ESKİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu (93), Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Osman Çavuşoğlu için Alanya ilçesine bağlı Türkler Merkez Mezarlığı'nda saat 15.00'te cenaze töreni düzenlendi. Törene; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Zeybekci, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasiler ile Çavuşoğlu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.