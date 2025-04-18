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        Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi

        ESKİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu (93), Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 17:12 Güncelleme: 18.04.2025 - 17:15
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        Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası toprağa verildi
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        ESKİ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu (93), Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu, yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün hayatını kaybetti. Osman Çavuşoğlu için Alanya ilçesine bağlı Türkler Merkez Mezarlığı'nda saat 15.00'te cenaze töreni düzenlendi. Törene; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski bakanlar Süleyman Soylu, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nihat Zeybekci, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, il ve ilçe protokolü, oda ve dernek başkanları, siyasiler ile Çavuşoğlu Ailesi'nin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

        'RABBİM SİZLERİN DE DOSTLARINI EKSİK ETMESİN'

        Cenaze töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, "Tüm ailem adına sizlere bu acılı günümüzde merhum babamızı Hakk'a uğurlarken, bizleri yalnız bırakmadığınız, acılarımızı paylaştığınız, dualarınızı paylaştığınız için gönülden teşekkür ediyorum. Rabb’im hepinizden razı olsun. Rabb’im tüm ölmüşlerimizin mekanını cennet eylesin. Sizlere de sağlıklı ömürler versin. Rahmetli anacığım 13 yıl önce Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Babamı da birazdan onun yanına defnedeceğiz. En önemlisi, bizim hayatta öğrendiğimiz en önemli şeyin dostluklar olduğunu bugün burada bir kez daha gördük. Rabb’im sizlerin de dostlarını eksik etmesin" dedi.

        Türkler Merkez Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Osman Çavuşoğlu, son yolculuğuna uğurlandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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