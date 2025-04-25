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        Metrelerce yüksekteki hurda araçla kazalara dikkat çekiliyor

        ANTALYA'da kaza sonrası hurdaya dönen araç, trafik kazalarına dikkat çekmek için D-400 kara yolu kenarındaki metrelerce yükseklikteki platformda sergileniyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 10:11 Güncelleme: 25.04.2025 - 10:15
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        Metrelerce yüksekteki hurda araçla kazalara dikkat çekiliyor
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        ANTALYA'da kaza sonrası hurdaya dönen araç, trafik kazalarına dikkat çekmek için D-400 kara yolu kenarındaki metrelerce yükseklikteki platformda sergileniyor.

        Türkiye'de en çok trafik kazasının yaşandığı şehirler arasında yer alan Antalya'da, 2024 yılında 24 bin 889 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 116 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 200 kişi yaralandı. Antalya Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü, kazaların önlenmesi için farklı çalışmalar ve farkındalık oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenliyor. Son olarak kentteki trafik kazalarına dikkati çekip, farkındalık oluşturmak için kaza sonucu hurdaya dönmüş bir otomobil, günde binlerce sürücünün kullandığı D-400 kara yolu üzerinde metrelerce yüksekteki platforma yerleştirildi. Hurda aracın üzerine 'Kaygan Yol' ve alkollü araç kullanılmamasına yönelik uyarı işaretleri bulunuyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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