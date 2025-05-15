Bakan Fidan: Teksas'tan Ankara'ya uzanan bir güvenlik, savunma ağı oluşturmamız gerekiyor (3)
BAKANFİDAN, İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
BAKANFİDAN, İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Lammy ile görüştü.
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