Nikahta '25.05.2025' yoğunluğu

ANTALYA'da evliliklerini özel kılmak isteyenler, 25.05.2025 tarihine randevu almak için nikah dairelerine başvurdu. Bu tarih için normalin 5 katı randevu talebi yaşandı. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girecek.

Nikah tarihlerini daha anlamlı kılmak isteyen çiftler 25.05.2025 tarihi için aylar öncesinden nikah tarihi almaya başladı. Normal günlerde 5 ile 8 arası nikah kıyılan Antalya Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu, gelen yoğun talep sonrası 2'nci salonu açarak gelen çiftleri geri çevirmedi. Normal zamanlardan 5 kat fazla nikahın kıyılacağı evlendirme dairesinde, evlilik tarihlerini unutulmaz kılmak isteyen 40 çiftin nikahı kıyılacak. Antalya ve merkezdeki 3 ilçede, 25.05.2025 tarihinde toplam 122 çift dünyaevine girmek için evlendirme memurluklarına başvurdu.

'YOĞUN TALEPLE KARŞILAŞTIK'

Bu güne taleplerin aylar öncesinden gelmeye başladığını söyleyen Büyükşehir Belediyesi'nde görevli evlendirme memuru Mustafa Pilavcu, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günde Sayın Başkanımız Muhittin Böcek'in, gelen yüksek talepler doğrultusunda 2'nci salonu açma talimatıyla bizler de bugün 2 salonda, 40 nikah kıyacağız. Böylesine özel bir günde yoğun taleple karşılaştık. Bu gün için çok yoğun bir talep vardı. Günlük olarak 5 ila 8 arasında nikah sayımız oluyordu. Gelen talepleri geri çevirmemeye çalıştık. Diğer ilçe belediyelerinde de çok yoğun bir talep var" dedi.