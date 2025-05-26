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        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü

        ANTALYA'da Ali Tolaman (60), konuşmak için buluştuğu oğlu Barış Tolaman'ı (25), çıkan tartışma sonrası defalarca bıçaklayarak öldürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 09:48 Güncelleme: 26.05.2025 - 09:50
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        Tartıştığı oğlunu bıçaklayarak öldürdü
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        ANTALYA'da Ali Tolaman (60), konuşmak için buluştuğu oğlu Barış Tolaman'ı (25), çıkan tartışma sonrası defalarca bıçaklayarak öldürdü.

        Olay, dün saat 23.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi 965 Sokak’ta meydana geldi. Ali Tolaman, bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı oğlu Barış Tolaman’ı evlerinin yakınındaki boş alana çağırdı. Baba-oğul arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Ali Tolaman, yanında getirdiği bıçakla Barış Toraman’ı defalarca bıçakladı.

        VATANDAŞLAR BULDU

        Kavga sesleri üzerine gelip yerde kan içinde yatan Barış Tolaman'ı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vücudunun çeşitli bölgelerinde bıçak kesikleri olan Tolaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Barış Tolaman'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        AYNI SOKAKTAKİ EVİNDE YAKALANDI

        Oğlunu öldürdükten sonra uzaklaşan Ali Tolaman, kısa süre sonra aynı sokaktaki evinde Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Suç aleti bıçağı olay yerinde toprağa gömdüğü belirlenen şüpheli, ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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