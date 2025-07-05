Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (3)

İKİAYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI VAR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in firari olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı kaydedildi.

SEÇİM ÖNCESİ ARAÇ GİYDİRME FATURASI

2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.