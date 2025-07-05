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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (3)

        İKİAYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI VARAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in firari olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 10:56 Güncelleme: 05.07.2025 - 10:56
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        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek gözaltına alındı (3)
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        İKİAYRI RÜŞVET SORUŞTURMASI VAR

        Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu'nun gözaltına alındığı, oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in firari olduğu, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Soruşturmada daha önce İstanbul'daki başka bir dosyada tutuklu yargılanırken tahliye edilen iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun ifadeleri ve sunulan belgeler doğrultusunda, 2 ayrı rüşvet eylemine ilişkin somut delillere ulaşıldığı kaydedildi.

        SEÇİM ÖNCESİ ARAÇ GİYDİRME FATURASI

        2024 yerel seçimlerinden 10-15 gün önce Gökhan Böcek'in Yusuf Yadoğlu'nun ofisinde yaptığı görüşmede, seçim çalışmaları için 25 milyon TL para talep edildiği, bu meblağın karşılanamaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon TL'lik fatura ödemesi üzerinde anlaşıldığı iddia edildi. İlgili firma yetkilileri, söz konusu giydirme işinin Muhittin Böcek'in seçim kampanyası kapsamında yapıldığını, ödemelerin ise Yusuf Yadoğlu'nun şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini doğruladı. MASAK raporları, banka dekontları ve HTS kayıtları da beyanlarla örtüşen şekilde dosyaya yansıdı.

        30 MİLYON LİRALIK KONUT ÖDEMESİ

        İkinci eylemde de 2025 yılı Şubat ayında Gökhan Böcek'in, boşanma sürecindeki eşi Zeynep Kerimoğlu adına, Özpınarlar isimli firmadan 30 milyon TL değerinde bir ev alındığını, bu bedelin iş insanı Yusuf Yadoğlu tarafından 3 parça halinde firmaya ödendiği iddia edildi. Ödeme işlemlerine ilişkin banka hareketleri, baz kayıtları ve tanık beyanlarının, ifadelerle uyumlu olduğu tespit edildi. Bu gelişmeler doğrultusunda, 5 Temmuz 2025 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, oğlu Mustafa Gökhan Böcek ve eski gelini Zeynep Kerimoğlu hakkında rüşvet suçu kapsamında gözaltı işlemi uygulanması yönünde adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu üç şüpheliye ilişkin iki ayrı eylem nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında arama, el koyma ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği bildirildi. Şüphelilerden Mustafa Gökhan Böcek'in yurt dışında firari olduğu bilgisi paylaşılırken, yürütülen adli işlemlerin rüşvet suçu kapsamında sürdüğü vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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