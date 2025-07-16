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        'Aracı üzerine sürüp ölümüne neden oldu' iddiası

        ANTALYA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'nun (52) üzerine aracını sürerek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Ahmet Doğru (44), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 14:31 Güncelleme: 16.07.2025 - 14:35
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        'Aracı üzerine sürüp ölümüne neden oldu' iddiası
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        ANTALYA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'nun (52) üzerine aracını sürerek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Ahmet Doğru (44), tutuklandı. Tekelioğlu'nun eşi Bilge Ateş Tekelioğlu, "Çocuklarımı öksüz bıraktılar" dedi.

        Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi’nde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında 07 EPU 40 plakalı motosikletiyle yola çıkan Mehmet Tekelioğlu, Aksu ilçesinde Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yaptı. Tekelioğlu, saat 08.00 sıralarında da sistem destek müdürü olarak çalıştığı bilişim firmasına gitmek için yola çıktı. İş yerine yaklaşan Tekelioğlu, trafik ışıklarında bilinmeyen nedenle 07 YBB 36 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Doğru ile tartıştı.

        ARACIYLA ÇARPIP DÜŞÜRDÜ

        İş yerine doğru yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden Ahmet Doğru, iddiaya göre aracını üzerine sürdüğü motosikletin devrilmesine neden oldu. Motosikletten savrulan Tekelioğlu, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tekelioğlu, kurtarılamadı. Tekelioğlu'nun cenazesi, Karaöz Mahallesi'ndeki mezarlıkta geçen sene hayatını kaybeden babasının yanına defnedildi. Olay yerinden kaçan Ahmet Doğru ve beraberindeki S.A., polisin teknik takibi sonucu yakalandı. Sabah saatlerinde adliyeye götürülen şüphelilerden S.A. olayla ilgili olmadığı gerekçesiyle savcılıktan serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ahmet Doğru tutuklandı.

        'BİLE BİLE ÖLDÜRMÜŞLER AŞKIMI'

        Tekelioğlu'nun gözü yaşlı eşi Bilge Ateş Tekelioğlu, "Kocamı döve döve öldürmüşler. Çocuklarımı öksüz bıraktılar. Suçlular cezalarını çeksin. Bile bile öldürmüşler aşkımı" diye konuştu.

        Olayın bir an önce aydınlatılmasını istediklerini söyleyen kardeşi Ramazan Tekelioğlu ise "Ağabeyimi takip etmişler. Kovalamaca olmuş. Araçla motosiklete çarpıp, düşürmüşler ve darbetmişler. Darp anında kalp krizi geçirip vefat etmiş. Biz bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ağabeyimin hiçbir düşmanı yoktu. Kime sorarsanız sorun; kimseyle bir sorunu yoktu. Çok iyi bir insandı" dedi.

        Mehmet Tekelioğlu’nun oğlu Ali Tekelioğlu da "Annemin ve bacılarımın gözünü böyle yaşlı bırakanların cezasını çekmelerini istiyoruz" diye konuştu.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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