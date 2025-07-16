'Aracı üzerine sürüp ölümüne neden oldu' iddiası

ANTALYA'da trafikte tartıştığı motosiklet sürücüsü Mehmet Tekelioğlu'nun (52) üzerine aracını sürerek ölümüne neden olduğu ileri sürülen Ahmet Doğru (44), tutuklandı. Tekelioğlu'nun eşi Bilge Ateş Tekelioğlu, "Çocuklarımı öksüz bıraktılar" dedi.

Olay, dün sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Tonguç Caddesi’nde meydana geldi. Saat 06.00 sıralarında 07 EPU 40 plakalı motosikletiyle yola çıkan Mehmet Tekelioğlu, Aksu ilçesinde Karaöz Mahallesi'ndeki serasına giderek sulama yaptı. Tekelioğlu, saat 08.00 sıralarında da sistem destek müdürü olarak çalıştığı bilişim firmasına gitmek için yola çıktı. İş yerine yaklaşan Tekelioğlu, trafik ışıklarında bilinmeyen nedenle 07 YBB 36 plakalı aracın sürücüsü Ahmet Doğru ile tartıştı.

ARACIYLA ÇARPIP DÜŞÜRDÜ

İş yerine doğru yoluna devam eden Tekelioğlu'nu takip eden Ahmet Doğru, iddiaya göre aracını üzerine sürdüğü motosikletin devrilmesine neden oldu. Motosikletten savrulan Tekelioğlu, ihbarla gelen sağlık ekibi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tekelioğlu, kurtarılamadı. Tekelioğlu'nun cenazesi, Karaöz Mahallesi'ndeki mezarlıkta geçen sene hayatını kaybeden babasının yanına defnedildi. Olay yerinden kaçan Ahmet Doğru ve beraberindeki S.A., polisin teknik takibi sonucu yakalandı. Sabah saatlerinde adliyeye götürülen şüphelilerden S.A. olayla ilgili olmadığı gerekçesiyle savcılıktan serbest bırakılırken, nöbetçi hakimliğe sevk edilen Ahmet Doğru tutuklandı.