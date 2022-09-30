Antalya'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı kenevir ekimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda 350 kök kenevir yakalanırken şüpheli O.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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