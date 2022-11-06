Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Çimen, Kamil Çetin

Fraport TAV Antalyaspor: Alperen Uysal, Veysel Sarı, Luyindama (Dk. 26 Ghacha), Kudryashov, Bünyamin Balcı, Güray Vural, Fernando (Dk. 87 Soner Aydoğdu), Ufuk Akyol, Nakajima (Dk. 87 Admir Mehmedi), Larsson (Dk. 68 Luiz Adriano), Wright (Dk. 87 Gökdeniz Bayrakdar)

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi (Dk. 89 Salih Dursun), Baniya, Dresevic, Caner Erkin, Shukurov, Ozdoev (Dk. 68 Kerim Frei), Colley, Jimmy Durmaz, Kouassi (Dk. 89 Levent Mercan), Diagne

Goller: Dk. 4 Colley, Dk. 19 Diagne (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 35 Wright, Dk. 41 ve 84 Güray Vural, Dk. 45+2 Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Viviano, Dk. 50 Shukurov, Dk. 55 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük), DK. 90+5 Soner Aydoğdu (Fraport TAV Antalyaspor)





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor, konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-2 yendi.

49. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Ozdoev'in altıpas üzerinden şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

66. dakikada Antalyaspor yarı sahası ortasında Kudryashov'dan kaptığı topla ceza sahasına girip, kaleci Alperen Uysal'ı da geçen Diagne'nin şutunda, meşin yuvarlak dışarıya gitti.

82. dakikada Caner Erkin'in sol kanattan ceza sahasına ortasına yükselen Diagne'nin kafayla şutunda top yandan auta çıktı.

84. dakikada Fraport TAV Antalyaspor, farkı 2'ye çıkardı. Fernando'nun sağ köşeden kornerle ceza sahasına gönderdiği ortayla gelişen tehlikeyi, VavaCars Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu önünde bulan Güray Vural'ın şutunda meşin yuvarlak Colley'e çarpıp ağlara gitti: 4-2.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da ikinci yarısını protokol tribününden izlediği karşılaşmanın kazananı, 4-2'lik skorla Akdeniz ekibi oldu.

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