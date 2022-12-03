Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği Mustafa Yılmaz elde etti

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ANTALYA (AA) - Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Türkiye Satranç Şampiyonası'nda birinciliği "Büyük Usta" (GM) Mustafa Yılmaz kazandı.

Eski Türkiye şampiyonu FM Adil Feridun Öney adına Kemer ilçesindeki bir otelde düzenlenen ve 24 Kasım'da başlayan organizasyonda 10 sporcu, 9 tur boyunca şampiyonluk için mücadele etti.

GM Mustafa Yılmaz'ın şampiyon tamamladığı organizasyonda, GM Mert Yılmazyerli ikinci, "FIDE Ustası" (FM) Hüseyin Can Ağdelen ise üçüncü oldu.

Ödül törenine Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, FM Adil Feridun Öney de katıldı.

Toplamda 225 bin lira ödülün dağıtıldığı şampiyonada şampiyon sporcu, 100 bin lira kazandı.

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