Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 92 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilere yönelik 54 ekip 132 personelle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.



Operasyonlarda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 92 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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