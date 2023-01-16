"Memleketim Antalya 2023" takvimi tanıtıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Tanıtım Vakfı'nın (ATAV), "Antalya'nın Coğrafi İşaretli Ürünleri" temasıyla hazırlanan "Memleketim Antalya 2023" takviminin tanıtımı gerçekleştirildi.

Zeytinpark'ta gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ile yönetim kurulu üyeleri Emir Gündal, Serap Özkan katıldı.

ATAV tarafından hazırlanan takvimde, coğrafi işaretli ürünlere dikkat çekildi.

Masaüstü takvimde her ayda 1 coğrafi işaretli ürünün tanıtıldığını söyleyen Ege, "Biz bu çalışmayı yaparken Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı'ndan (YÜCİTA) destek aldık. Takvimimizin ön kapağında da YÜCİTA'dan edindiğimiz önsöze yer verdik. Coğrafi işaretli ürünlerde dikkati çekmek istediğimiz bir diğer konu, gastronomi ve agro turizm." diye konuştu.

Ege, hazırlanan takvimleri her yıl yurt içi ve yurt dışı fuarlarda Antalya'nın tarihi, doğal ve kültürel özelliklerinin tanıtımını sağlamak amacıyla dağıttıklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Zoroğlu ise "Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bir hedefimiz var. Coğrafi işaretli ürünlerin birçoğu kültür ürünleri. Hedefimiz, kültür ürünlerinin katma değer ürün olarak ihraç edilmesi. Bu sene 15 milyonun üzerinde ziyaretçimiz var. Antalya'nın coğrafi işaretli ürünlerinin turizm ihracatındaki yeri sınırlı. Bundan dolayı, kurumlarımızla kültür ürünlerinin paketlenmesinden pazarlanmasına kadar çalışmalar yaparak, bölgenin ticareti ve tarımının turizmden daha fazla katma değer sağlaması için faaliyetler gösteriyoruz." dedi.

Tanıtım toplantısı katılımcılara "Memleketim Antalya 2023" takviminin hediye edilmesiyle sona erdi.

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