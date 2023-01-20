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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Bisiklet Kış Yarışları Serisi için 80 takım Antalya'da kampa girdi

AA

Türkiye Bisiklet Kış Yarışları Serisi için 80 takım Antalya'da kampa girdi

ANTALYA (AA) - Bisiklet Turizmi Derneği öncülüğünde hayata geçirilen ve 23 uluslararası bisiklet yarışının yapılacağı Türkiye Kış Yarışları Serisi için 76'sı yabancı 80 takım, Antalya'da kampa girdi.

Bisiklet Turizmi Derneği Başkanı Şamil Yaşacan, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ardı ardına yapılan önemli bisiklet yarışları ve kamp organizasyonlarının ülkenin bisiklet dünyasındaki yükselişine ciddi katkı sağladığını ifade etti.

Merkezi Antalya'da bulunan Bisiklet Turizmi Derneği'nin de hızlı yükselişi daha da artırmak için önemli bir yarış serisine öncülük yaptığını anlatan Yaşacan, Dünya Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alacak Türkiye Kış Yarışları Serisi kapsamında 23 uluslararası bisiklet yarışı gerçekleştirileceğini belirtti.

Yarışlarda 1260'ı yabancı toplam 1323 sporcunun mücadele edeceğini aktaran Yaşacan, takımların Antalya'da kampa girdiklerini ve bisiklet dostu otellerde konaklamaya başladıklarını bildirdi.


- Organizasyon tanıtıma katkı sağlayacak

Yarışların 28 Ocak'ta başlayacağını ve Antalya'nın turizm bölgelerinde yapılacağını kaydeden Yaşacan, "Türkiye 2023 Kış Yarışları Serisi, UCI ve olimpiyat puanı verdiği için profesyonel dünya takımları için büyük önem arz ediyor. Olimpiyatlara katılacak sporcular ülkemize gelip bu yarışlara katılıp 5 aylık kamp sürecinde hazırlıklarını yapacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca organizasyonun ülkenin ekonomisine ve tanıtımına da katkıda bulunacağına işaret eden Yaşacan, şunları kaydetti:

"Bisiklet müşterileri tarihe, gastronomiye, kültüre ve sağlığa geliyor. Ülkemiz hem bu nitelikler bakımından hem de lojistik açıdan çok zengin. Bu kitleyi, bu tür yarışmalarla ülkemize kazandırmamız gerekiyor. 2-3 sene içerisinde bisiklet turizminde rakibimizin olmayacağına inanıyoruz. Bisiklet turizmi Avrupa'da bu yıl 85 milyar dolarlık bir ticari hacme ulaşacak. Bu pastadan ciddi bir pay almak için ülke olarak yapmamız gerekenler var. Sporcuların ekipmanlarıyla rahatça konaklayabilmeleri için ülkenin her bölgesinde bulunan otellerin Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi belgesini almaları gerekiyor."

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