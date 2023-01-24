Antalya'da kayınbiraderini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

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ANTALYA (AA) - Antalya'da tartıştığı kayınbiraderini bıçaklayarak öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Ramazan U, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ve müştekiler duruşma salonunda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, olayın bir anda gerçekleştiğini belirterek pişman olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti sanık Ramazan U'ya "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Sanığın cezasına indirim uygulanmadı.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 17 Ekim 2021'de Ramazan U, tartıştığı kayınbiraderi Oktay Kara'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakla yaralamıştı. Kara, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edilmişti.

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