Amatör spor kulübünden deprem bölgesine yardım

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesindeki Toptaş Spor Kulübü, deprem bölgesine ikinci kez yardım malzemesi gönderdi.

Toptaş Spor Kulübü yönetimi, kendi imkanları ve hayırseverlerin destekleriyle toplanan yardımları Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye ulaştırmayı sürdürüyor. Kulüp Başkanı Nasuh Yaşar ve yönetim kurulu üyeleri topladıkları bir kamyon yardım malzemesini depremin etkilediği Hatay'a ulaştırdı.

İkinci kez yardım seferberliği başlatan kulüp yönetimi içerisinde kuru gıda, çocuk bezi, giyim eşyası, elektrikli ısıtıcı, battaniye, mutfak eşyası, su ve sebze meyveden oluşan yardım malzemelerini Adıyaman'da depremzede ailelere teslim etti.



Toptaş Spor Kulübü Başkanı Nasuh Yaşar, 1992 yılında kurulan kulüplerinin Türkiye'nin ilk köy amatör futbol kulübü olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattıklarını ifade eden Yaşar, "Biz millet olarak büyük bir milletiz. Yaşanan deprem gerçekten büyük bir felaket, büyük bir afet. Böylesi büyük bir yıkımdan ancak birlik, beraberlik ve dayanışmayla ayağa kalkabiliriz. Türk milleti olarak bunu başaracağımıza inanıyorum. Deprem bölgelerine bundan sonrada yardımlarımız sürecek. Hayırsever halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Yaşar, her iki yardım etkinliğinde kendilerine deprem bölgelerine ulaşımda destek sağlayan Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner'e de teşekkür etti.

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