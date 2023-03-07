Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

AA

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 39 bin 291 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücüye indirimsiz 8 yıl hapis
YEREL HABERLER Skuterdeki 2 liselinin ölümüne neden olan sürücüye ...
Yabancı turistler sörf için Alanya'yı tercih etti
YEREL HABERLER Yabancı turistler sörf için Alanya'yı tercih etti
Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan sürücüye 8 yıl 4 ay hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da skuterdeki 2 gencin ölümüne neden olan ...
Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları bilimsel veriye dönüştürecekler
YEREL HABERLER Deprem bölgesinde yürüttükleri çalışmaları bilimsel ...
CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanları, afetzede öğrencilerin eğitimleri için koştu
YEREL HABERLER CK Enerji Akdeniz Bölgesi çalışanları, afetzede ...
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 207 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 207 şüpheli ...
Kore gazisi Bayram Akkoyun vefat etti
YEREL HABERLER Kore gazisi Bayram Akkoyun vefat etti
`Deprem bölgesindeki tarımsal faaliyetlerde sorun iş gücü´
YEREL HABERLER `Deprem bölgesindeki tarımsal faaliyetlerde sorun iş ...
Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına ...
Antalya'da depremzedeyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedeyi gasbeden 3 zanlı tutuklandı
Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Antalya'da başladı
YEREL HABERLER Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Antalya'da başladı
Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli ...
ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open Tenis Turnuvası Antalya’da başlıyor
YEREL HABERLER ATP Challenger turnuvası Megasaray Hotels Open Tenis ...
Domates üreticileri yol kapatıp, ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi
YEREL HABERLER Domates üreticileri yol kapatıp, ihracat ...
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da yarı finalde
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da ...
Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 93. yıl dönümü ...
Depremzede kadınlar kentlerinin magnetini yapıp gelir elde etti
YEREL HABERLER Depremzede kadınlar kentlerinin magnetini yapıp gelir ...
Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze Konseri" verecek
YEREL HABERLER Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçıları "Müze ...
Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Antalya'da tefecilik ve yağma operasyonunda yakalanan ...
Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Depremzedenin 7 bin lirasını gasbeden 3 şüpheli ...
'Lütfen Hatay'ı ayağa kaldırın, başka yerde yaşayamayız'
YEREL HABERLER 'Lütfen Hatay'ı ayağa kaldırın, başka yerde ...
18. Antalya Maratonu sona erdi
YEREL HABERLER 18. Antalya Maratonu sona erdi
Antalya'da tırla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Antalya'da tırla çarpışan hafif ticari aracın ...
Antalya'da domates üreticileri ihracat kısıtlamasının kaldırılmasını istedi (2)
YEREL HABERLER Antalya'da domates üreticileri ihracat kısıtlamasının ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.