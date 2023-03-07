Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik gelen ihbarlar üzerine kent genelinde çalışma başlattı.

Operasyonda şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramada 39 bin 291 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol olmak üzere 5 kişi serbest bırakıldı.

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