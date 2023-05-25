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Azerbaycan milletvekilleri Antalya'da dostluk derneği toplantısına katıldı

AA

Antalya'ya bir dizi ziyarette bulunmak için gelen Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri, Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneğince (AHD) Muratpaşa'da düzenlenen programa katıldı.

Azerbaycan milletvekilleri Antalya'da dostluk derneği toplantısına katıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'ya bir dizi ziyarette bulunmak için gelen Yeni Azerbaycan Partisi milletvekilleri, Azerbaycan Halklar Dostluğu Derneğince (AHD) Muratpaşa'da düzenlenen programa katıldı.

Bir otelde gerçekleştirilen programda, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, Azerbaycan Parlamentosu Tarım Politikaları Komisyonu Başkanı ve Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili Tahir Rzayev, milletvekilleri Ramil Hasan, Aydın Mirzezade ve Sevil Mikayilova ile dernek üyeleri yer aldı.

Her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan AHD Başkanı Lala Hasanova, dernek faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Hasanova, derneğin önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Amacımız kentte yaşayan hemşehrilerimizi bir araya getirmek, sorunlarıyla ilgilenmek ve onlara destek olmaktır. Faaliyetlerimiz karşısında derneğimiz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın ilgili kurumu tarafından 'Altın Kırlangıç' ödülüne layık görülmüştür." diye konuştu.

AHD Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ayşad Güdekli de derneğin hiçbir yerden maddi destek almadığını, her iki devletin milletini seven insanlarından oluştuğunu ve bu şekilde kendi gücüyle faaliyet gösterdiğini vurguladı.

Katılımcılar iki ülke arasındaki dostane ilişkileri değerlendirdiği program, çeşitli gösteri ve video sunumuyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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