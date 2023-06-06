Anadolu Aslanları İş Adamları, yeni kabineden faizle mücadele bekliyor

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Antalya Şube Başkanı Onur Kacar, yeni kabinenin Türkiye Yüzyılı'na yakışır kadrodan oluştuğunu belirterek, "İş insanları olarak faizle mücadeleden taviz verilmemesini ve üreterek büyüyen Türkiye hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Kacar, yaptığı açıklamada, milletin büyük bir desteğiyle yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarını bugüne kadar sürekli eser siyaseti üzerine yürüttüğünü ve çok deneyimli bir lider olduğunu belirtti.

Tecrübeli liderin yeni kabinesini de başarılı isimlerden oluşturduğunu ifade eden Kacar, Erdoğan ve ekip arkadaşlarının "Türkiye Yüzyılı" kavramıyla Türk mührünü cihana vuracağını bildirdi.

- "Öncelik enflasyonu tek hanelere düşürmek olmalıdır"

İş dünyası olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına Mehmet Şimşek gibi deneyimli bir ismin getirilmesini isabetli bir karar olarak gördüklerini aktaran Kacar, şunları kaydetti:

"Yeni kabinenin öncelikleri arasında halkın alım gücünü yükseltecek uygulamalara ağırlık vererek enflasyonu tek hanelere düşürmek olmalıdır. Deprem bölgesi yeniden inşa edilirken deprem bölgesinde yer alan Türkiye'nin genelinde de inşa çalışmaları yürütülecektir. Buna mukabil yatırım ve üretim odaklı ekonomi modelimiz ile daha çok üreten ve ürettiğini daha çok pazara sunabilen bir Türkiye'yi beklemekteyiz. Küresel bağlamda denge siyaseti gözeterek önceliklerimizden taviz vermeden gelişmiş ülkelerle entegre bir şekilde ticaretimizi artırmalı ve ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz."

- "Faizle mücadeleden ve üreten Türkiye'den taviz verilmemeli"

Kacar, Türkiye'nin tüm dünyaya rüştünü ispatlamış bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin prangalarından kurtulmuş, kendi hür politikalarını uygulayabilecek kapasitede olduğuna işaret eden Kacar, "Bu doğrultuda iş insanları olarak faizle mücadeleden taviz verilmemesini ve üreterek büyüyen Türkiye hedefinden vazgeçilmemesini temenni ediyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek kadrolara inancımız tamdır. Yeni kabinenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.