Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri'nin kazananları açıklandı

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi tarafından çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik verilen Çevre Hizmet Ödülleri-2022'nin kazananları belirlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25 yıldır düzenlenen program kapsamında "Antalya ölçeği", "Türkiye ölçeği" kategorilerinin yanı sıra "Bilim Onur", "Bilim Hizmet", "Bilim Teşvik" ve "Özel Ödül" alanlarında 13 branşta ödül verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite olarak çevreyi koruma, kaynakların verimli kullanımı, sürdürülebilirlik çalışmalarının yanında bu alana katkı sağlayanlara da ödül vererek öncü bir misyon üstlendiklerini belirtti.

Çevre Hizmet Ödülleri programını önemsediklerini aktaran Özkan, "Çevreyi koruyanları ödüllendirerek, hem çevre konusunda toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artmasına destek veriyoruz hem de topluma ilham olabilecek çevreci projeleri tanıtmış oluyoruz. Bunun dalga dalga büyüyen ve Türkiye'ye yayılan bir iyilik hareketine dönüştüğüne inanıyorum." ifadesini kullandı.

Programın yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Özkan, ödül almaya hak kazananları tebrik etti.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. İ. Ethem Karadirek de çevrenin yalnızca geçmişten kalan bir miras olmadığını, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarılması gereken bir emanet olduğunu belirtti.

- Ödüle layık görülen kişi, kurum ve kuruluşlar

Akdeniz Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğu, TRT Antalya Radyosu'nda "Çevre ve İnsan" programını hazırlayıp, sunan Emre Altınışık, Alya Yatçılık, Manavgat Çavuşköy İlkokulu-Ortaokulu, Belek Limak İlk/Ortaokulu, Silverline, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Prof. Dr. Bülent Keskinler, Doç. Dr. Elif Öztürk, Dr. Öğretim Üyesi Yasin Özay, Eko-matematik Çalışma Grubu adına Dr. Öğretim Üyesi Deniz Özen Ünal ile Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi projeleri ödüle layık görüldü.

Çevre Hizmet Ödülleri, eylülde gerçekleştirilecek törenle sahiplerine teslim edilecek.

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