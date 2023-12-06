Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Batı Akdeniz'in 11 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) 11 aylık ihracatı, 2 milyar 403 milyon 515 bin 977 dolara ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:53 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batı Akdeniz'in 11 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinin (BAİB) 11 aylık ihracatı, 2 milyar 403 milyon 515 bin 977 dolara ulaştı.

        BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, üç ilin ihracatının geçen yıla göre artış gösterdiğini bildirdi.

        Sadece kasımda 223 milyon 886 bin 481 dolarlık ihracata imza attıklarını aktaran Çavuşoğlu, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 9,5'lik artış yaşandığını belirtti. Bu ayda en fazla ihracatın yaş meyve ve sebze sektöründe gerçekleştiğine işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

        "Bölgemizin diğer bir önemli ihracat kalemi ise her zamanki gibi mermer oldu. Geçen yıl kasım ayına göre yüzde 31,5 artış gösteren mermer ihracatımız, 30,3 milyon dolar seviyesine ulaştı ve 43,3 milyon dolarlık yurt dışı satışın gerçekleştiği maden metal sektörümüz içinde önemli bir payın sahibi oldu. Bu iki sektörü ise aylık 30 milyon dolar sınırına yaklaşan ağaç mamulleri ve orman ürünleri takip etti."

        Kasımda en fazla ihracatın 20,9 milyon dolarla Çin'e yapıldığını dile getiren Çavuşoğlu, bu ülkeye ihracatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51,66'lık artış gerçekleştiğini bildirdi.

        Çavuşoğlu, Çin'i 20 milyon dolarla Rusya'nın, 15,4 milyon dolarla Almanya'nın, 14,3 milyon dolarla ABD'nin ve 11 milyon dolarla Ukrayna'nın takip ettiğini belirtti.

        - Batı Akdeniz'den 173 ülkeye ihracat

        Yılbaşından bu yana yapılan ihracatta da yüzde 3,16'lık bir artış yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, bölge ihracatının 11 ayda 2 milyar 403 milyon 515 bin 977 dolar seviyesine ulaştığını kaydetti.

        Yaş meyve ve sebzenin 11 aylık süreçte de lokomotif sektör olmayı başardığını vurgulayan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Yaş sebze ve meyve sektörünün yılı yaklaşık 850 milyon dolar ihracatla kapatması bekleniyor. 11 aylık dönemde en fazla ihracatı yapan ikinci sektörümüz 447 milyon 708 bin 239 dolarla maden ve metaller sektörü oldu. Listenin üçüncü sırasında 300 milyon 285 bin dolar ihracatla ağaç mamulleri ve orman ürünleri sektörü yer aldı. Bunu 235 milyon 57 bin dolarla kimya sektörü, 86 milyon 632 bin dolarla da demir ve demir dışı metaller sektörü takip etti."

        Bölgeden 11 aylık dönemde de en fazla ihracatın sırasıyla Çin, Almanya, Rusya'ya yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu, Antalya, Isparta ve Burdur'dan 2 bin 613 firmanın 173 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        Rusya'da kampanya başlatıldı! Cenazeleri ortada kaldı!
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        Fed'in zararı 122 milyar doları aştı
        UNESCO koruma altına aldı
        UNESCO koruma altına aldı
        120 milyar dolarlık ralli
        120 milyar dolarlık ralli
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
        Fener Rum Patriği Bartholomeos Antalya'da "Noel Baba" ayinini yönetti
        Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu
        Alanya'da şiddetli yağmur ve dolu
        27. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        27. Golf Mad Turnuvası Antalya'da başladı
        Antalya'da Golf Mad Golf Turnuvası başladı
        Antalya'da Golf Mad Golf Turnuvası başladı
        Dövüldükten sonra bayıldığı yolda taksi çarpmasıyla öldü, darbeden 2 sanığa...
        Dövüldükten sonra bayıldığı yolda taksi çarpmasıyla öldü, darbeden 2 sanığa...
        Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı
        Antalya'ya gelen turist sayısında tüm zamanların rekoru kırıldı