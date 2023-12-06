Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        "Silver Moon" kruvaziyeri, Antalya Limanı'na demirledi

        Bahama bayraklı kurvaziyer "Silver Moon", 310 yolcusu ve 413 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Silver Moon" kruvaziyeri, Antalya Limanı'na demirledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahama bayraklı kurvaziyer "Silver Moon", 310 yolcusu ve 413 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

        Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı, turistleri ağırlamaya devam ediyor.

        Rodos Limanı'ndan hareket eden 213 metre uzunluğundaki 40 bin 844 grostonluk lüks yolcu gemisi "Silver Moon", 310 yolcusu ve 413 mürettebatıyla Antalya Limanı'na ulaştı.

        Silver Moon'nun yolcuları, Antalya'nın tarihi yerlerini gezip alışveriş yaptı. Geminin Antalya'dan sonraki durağı ise Girit'teki Souda Bay Limanı olacak.

        QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğunda kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan liman olduklarını belirtti.

        QTerminals Antalya'nın, kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıdığını ifade eden Sert, şunları kaydetti:

        "Kruvaziyer, konteyner, genel kargo, dökme yük, proje kargo, sondaj kıyı üssü ve askeri gemi hizmetleri sunan çok amaçlı bir liman olarak öne çıkıyoruz. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren bin metrekare bagaj alanımız mevcut."

        Sert, QTerminals Antalya olarak kapasitesi, güvenlik önlemleri ve lojistik ağlarıyla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biri olduğunu vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Komşu çift ile kızlarını öldürmüştü! Vahşetin cezası belli oldu!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
        Alanya´da dolu ve sağanak etkili oldu
        Alanya´da dolu ve sağanak etkili oldu
        Antalya'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
        Antalya'da kamyonet park halindeki otomobile çarptı 2 kişi yaralandı
        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "ll Grande Piano" grubu sahne ala...
        Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde "ll Grande Piano" grubu sahne ala...
        Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Antalya'da
        Gezici Çanakkale Müzesi Sergisi Antalya'da
        Batı Akdeniz'in 11 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı
        Batı Akdeniz'in 11 aylık ihracatı 2,5 milyar dolara yaklaştı