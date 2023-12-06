"Silver Moon" kruvaziyeri, Antalya Limanı'na demirledi

Bahama bayraklı kurvaziyer "Silver Moon", 310 yolcusu ve 413 mürettebatıyla Antalya'ya geldi.

Türkiye'nin önde gelen ticari yük ve kruvaziyer limanı QTerminals Antalya Limanı, turistleri ağırlamaya devam ediyor.

Rodos Limanı'ndan hareket eden 213 metre uzunluğundaki 40 bin 844 grostonluk lüks yolcu gemisi "Silver Moon", 310 yolcusu ve 413 mürettebatıyla Antalya Limanı'na ulaştı.

Silver Moon'nun yolcuları, Antalya'nın tarihi yerlerini gezip alışveriş yaptı. Geminin Antalya'dan sonraki durağı ise Girit'teki Souda Bay Limanı olacak.

QTerminals Antalya Limanı Genel Müdürü Özgür Sert, İzmir-Mersin arasındaki yaklaşık 700 deniz mili uzunluğunda kıyı şeridinde hem yolcu hem de yük operasyon hacmi en yüksek olan liman olduklarını belirtti.

QTerminals Antalya'nın, kaliteli, güvenli ve hızlı hizmet ilkesiyle bölgenin dünya ticaretine ve turizme açılan kapısı olarak önem taşıdığını ifade eden Sert, şunları kaydetti:

"Kruvaziyer, konteyner, genel kargo, dökme yük, proje kargo, sondaj kıyı üssü ve askeri gemi hizmetleri sunan çok amaçlı bir liman olarak öne çıkıyoruz. Toplam 370 metre uzunluğunda iki kruvaziyer iskelesine sahip limanımızda, 1830 metrekare yolcu terminali ve kruvaziyer yolcularına hizmet veren bin metrekare bagaj alanımız mevcut."

Sert, QTerminals Antalya olarak kapasitesi, güvenlik önlemleri ve lojistik ağlarıyla sektörün en iyi hizmet veren limanlarından biri olduğunu vurguladı.