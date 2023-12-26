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        Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı

        Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 26.12.2023 - 12:37
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        Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı
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        Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

        Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli Alman papaz Ludger Paskert yönetti.

        Papaz Paskert'in, katılımcıların Noeli'ni kutladığı ayinde daha sonra ilahiler okundu, barış ve dostluk mesajları verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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