Antalya'daki Dinler Bahçesi'nde Noel ayini yapıldı Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Antalya'da cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu Dinler Bahçesi'nde Noel ayini düzenlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki Dinler Bahçesi'nde, cami ve sinagogun ortasında yer alan küçük kilisede gerçekleştirilen ayine kentte yerleşik yaşayan ve tatil için gelen Hristiyanlar katıldı.

Ayini, Antalya Kilisesi'nde görevli Alman papaz Ludger Paskert yönetti.

Papaz Paskert'in, katılımcıların Noeli'ni kutladığı ayinde daha sonra ilahiler okundu, barış ve dostluk mesajları verildi.