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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:25
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

        Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini söyledi.

        Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

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