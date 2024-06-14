GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı

Yangına havadan ve karadan müdahalenin devam ettiğini dile getiren Akbıyık, "Kısırlar Mahallesi'nde 14 haneyi tedbir amaçlı boşalttık. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, AA muhabirine, kendisinin de yangın bölgesine hareket ettiğini söyledi.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.