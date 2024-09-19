Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası
Salon:AntalyaGloria Sports Arena
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)
Cholet Basket: Melvin 10, Ayayi 5, Ndow 14, Vautier 17, Campbell 1, Smith 9, De Sousa 3, McNeace 8, Diawara, Roberson 3
Aliağa Petkimspor: Wright 2, Russell 10, Williams 22, Tyree 22, Aldridge 1, Van Beck 6, Mustafa Kurtuldum, Echenique 10, Troy Selim Şav, Yavuz Gültekin 3
1. Periyot: 21-24
Devre: 36-35
3. Periyot: 56-55
ANTALYA
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