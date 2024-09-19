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        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2024 - 23:27 Güncelleme: 19.09.2024 - 23:27
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvası
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        Salon:AntalyaGloria Sports Arena

        Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

        Cholet Basket: Melvin 10, Ayayi 5, Ndow 14, Vautier 17, Campbell 1, Smith 9, De Sousa 3, McNeace 8, Diawara, Roberson 3

        Aliağa Petkimspor: Wright 2, Russell 10, Williams 22, Tyree 22, Aldridge 1, Van Beck 6, Mustafa Kurtuldum, Echenique 10, Troy Selim Şav, Yavuz Gültekin 3

        1. Periyot: 21-24

        Devre: 36-35

        3. Periyot: 56-55

        ANTALYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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