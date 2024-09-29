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        Antalya'da kıyıya gelen yunusu tatilciler denize döndürdü

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıyıya gelen yunus, plajdaki tatilciler tarafından denize döndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 14:57 Güncelleme: 29.09.2024 - 14:57
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        Antalya'da kıyıya gelen yunusu tatilciler denize döndürdü
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde kıyıya gelen yunus, plajdaki tatilciler tarafından denize döndürüldü.

        Gündoğdu Mahallesi'ndeki sahilden denize girenler, kıyıya doğru gelen balığın köpek balığı olduğunu sanarak kaçıştı.

        Bir süre sonra balığın yunus olduğunu fark eden tatilciler, etrafında toplanarak fotoğraf ve video çekti.

        Turistler ve plajda görevli cankurtaranın yaklaşık 15 dakika süren çabası sonucu yunus denize açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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