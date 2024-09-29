Antalya'da kıyıya gelen yunusu tatilciler denize döndürdü

Bir süre sonra balığın yunus olduğunu fark eden tatilciler, etrafında toplanarak fotoğraf ve video çekti.

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