AK Parti Akseki İlçe Başkanlığına Gündoğdu yeniden seçildi

Teşkilat olarak özverili çalışmalara devam edeceklerini aktaran Gündoğdu, "Yine kapı kapı gezerek Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını Allah'ın izniyle tüm Akseki'ye ulaştırmaya devam edeceğiz." dedi.

Gündoğdu, kongrenin şölen havasında geçtiğini belirterek, katılanlara ve delegelere teşekkür etti.

Akseki Yüksel Serden Geçti Konferans Salonu'nda yapılan kongreye, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, AK Parti MKYK üyesi Menderes Türel, İl Başkanı Ali Çetin, Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen, İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen ile siyasi parti temsilcileri ve partililer katıldı.

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