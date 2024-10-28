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        Kumlucalı yüzücüler, 3 il şampiyonluğu elde etti

        Antalya'da gerçekleştirilen Yüzme Yarışları İl Şampiyonası'na Kumluca'dan katılan 3 sporcu birincilik elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:28 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:31
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        Kumlucalı yüzücüler, 3 il şampiyonluğu elde etti
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        Antalya'da gerçekleştirilen Yüzme Yarışları İl Şampiyonası'na Kumluca'dan katılan 3 sporcu birincilik elde etti.

        Kumluca Gençlik ve Spor Müdürü Erol Koca, 25-27 Ekim tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen şampiyonaya ilçeden katılan sporcuların önemli dereceler elde ettiğini belirtti.

        Yüzme sporunun gençler arasında yaygınlaşması için çaba gösterdiklerini söyleyen Koca, çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını kaydetti.

        Antalya'da düzenlenen şampiyonada 3 il birinciliği elde ettiğini vurgulayan Koca, ilçede sporun gelişmesi için çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini dile getirdi.

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