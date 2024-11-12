Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya Kültür Yolu Festivali kent yaşamını canlandırdı

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerine gösterilen geniş katılım sayesinde kent ekonomisine katkı sağladı, sosyal yaşamı hareketlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:11 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya Kültür Yolu Festivali kent yaşamını canlandırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Antalya Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerine gösterilen geniş katılım sayesinde kent ekonomisine katkı sağladı, sosyal yaşamı hareketlendirdi.

        Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin sonuncusu 2-10 Kasım'da Antalya'da organize edildi.

        Festival süresince kentte, 20 konser, 15 sergi, 3 dijital sergi, 5 söyleşi, 31 atölye çalışması yapıldı, 3 tiyatro ve 4 opera gösterisi sergilendi, çocuk etkinlikleri ve yarışmalar düzenlendi.

        Antalya Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ana sahnede, Muraz Boz, Ebru Yaşar, Emir Can İğren, Gökhan Türkmen, Fatma Turgut, Haluk Levent, Normender ve Simge sevenleriyle bir araya geldi.

        Şehirde, sinema sanatçıları Türkan Şoray ve Ediz Hun ile Boran Eser Kavaz, Emin Altıner gibi isimler de farkı konularda söyleşiler gerçekleştirdi.

        Tiyatro ve opera gösterimlerinin yapıldığı festivalde, gastronomiye yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kentte 8 gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşlar kültür ve sanata doyarken, yaşanan hareketlilik esnafı da mutlu etti.

        - "Şehri kucaklaması yönünden çok önemli"

        Antalya'da börek salonu işleten Nafiz Tanır, AA muhabirine, festivalin 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyledi.

        Geçen yıl güzel bir iz bırakan festivalin, bu yıl da herkesi kucakladığını ifade eden Tanır, "Bu yıl daha da etkin bir şekilde Antalya'da festivali yaşadık. Ekonomik ve sosyal yaşam için çok olumlu katkı oldu." dedi.

        Tanır, bölge esnafına olumlu yansıyan festival içeriğinin beğenildiğini, organize edilen etkinlikler için de isabetli konumlar seçildiğini dile getirdi.

        Tarihi Kaleiçi Bölgesinde sanat galerisi bulunan Olcay Okutan ise Antalyalıların festival sayesinde sanatla iç içe günler geçirme imkanı bulduğunu söyledi.

        Festivalin sanata ilgiyi ve sanatçıya gösterilen saygıyı arttırdığına dikkati çeken Okutan, Antalya'nın hafızası ve merkezi olarak nitelenen Kaleiçi'nde yapılan etkinliklerin daha da artmasını temenni etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yangında 5 çocuğu ölen annenin ilk ifadesi ortaya çıktı!
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanan İbrahim Yılmaz nasıl zengin olduğunu anlattı
        Kumar reklamları yeni değil
        Kumar reklamları yeni değil
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Ünlülere yasa dışı bahis soruşturması: Fenomenlerin hesaplarına erişim engeli talebi
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        Erbil ve Ortaç'ın ev hapsine itiraz
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        "Hayatımda kumar oynamadım"
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Mama yüzünden mi yüzde 99 engelli oldu?
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Yasin Özcan A Milli Takım'da!
        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
        Kaza yapan TIR şoförünün üzerine asit döküldü!
        Aşkları ortaya çıktı
        Aşkları ortaya çıktı
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Yüzde 50'si bile yetti!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Galerici kuzenini öldürmüştü! Kanlı hesaplaşmada aile üyeleri tutuklandı!
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Hz. Süleyman’ın resmedildiği kolye ucu bulundu
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Özel: Asgari ücret talebimiz 30, altında biz yokuz
        Deplasman değil, dertlasman!
        Deplasman değil, dertlasman!
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Çin'de bir kişi aracını yürüyüş yapanların üzerine sürdü
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Ara tatilde nereleri gezelim?
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Türkiye'den İsrail'in açıklamalarına tepki
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM İklim Zirvesi'nde açıklamalar
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!
        Rusya'ya başka İsrail'e başka!

        Benzer Haberler

        Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor
        Kepez Belediyesi üniversite öğrencilerine çorba ikram ediyor
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 11 kişi yakalandı
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Antalya'da ziyaretlerde bulundu
        Bakan Uraloğlu: 2025 sonunda 250 milyon hava yolu yolcusu öngörüyoruz
        Bakan Uraloğlu: 2025 sonunda 250 milyon hava yolu yolcusu öngörüyoruz
        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Al In The Sky" etkinliğinde konuştu:
        Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, "Al In The Sky" etkinliğinde konuştu:
        Genetik eğilimli çocuklarda viral enfeksiyonlar diyabet riskini artırıyor
        Genetik eğilimli çocuklarda viral enfeksiyonlar diyabet riskini artırıyor