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        Antalya'da "nitelikli yağma" operasyonlarında yakalanan 65 zanlı tutuklandı

        Antalya'da esnafı tehdit edip para talep eden ve silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 14:52 Güncelleme: 13.11.2024 - 14:52
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        Antalya'da "nitelikli yağma" operasyonlarında yakalanan 65 zanlı tutuklandı
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        Antalya'da esnafı tehdit edip para talep eden ve silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafları arayan tehditle para talebinde bulunan ve bazı işletmelere saldırılar gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyonlar gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 el bombası, 32 ruhsatsız tabanca 1 silah, 5 tüfek, bin 665 fişek, 1 muşta, 2 kar maskesi, 1 susturucu, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 4 motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

        Operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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