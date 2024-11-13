Antalya'da "nitelikli yağma" operasyonlarında yakalanan 65 zanlı tutuklandı

Antalya'da esnafı tehdit edip para talep eden ve silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafları arayan tehditle para talebinde bulunan ve bazı işletmelere saldırılar gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyonlar gerçekleştirildi.