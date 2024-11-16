Alanya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Operasyonda kazıda kullanılan su pompası, hilti, yılan kamera ve çok sayıda ekipmana da el konuldu.

Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen F.Ç. (47), S.M. (53) ve N.K. (64) suçüstü yakalandı.

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