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        Alanya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 13:56 Güncelleme: 16.11.2024 - 13:56
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        Alanya'da kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kargıcak Mahallesi'nde bir devlet arazisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen bölgeye düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yaptıkları belirlenen F.Ç. (47), S.M. (53) ve N.K. (64) suçüstü yakalandı.

        Operasyonda kazıda kullanılan su pompası, hilti, yılan kamera ve çok sayıda ekipmana da el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık tarafından serbest bırakıldı.

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