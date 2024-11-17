Antalya'da belediye deposunda çıkan yangın söndürüldü

Antalya’nın Serik ilçesinde belediyeye ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Serik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Merkez Mahallesi’nde bulunan deposundaki motor bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, depodaki diğer atölyelere sıçramadan söndürüldü.