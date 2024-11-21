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        Antalya Valiliğinden yağış uyarısı

        Antalya Valiliği, gece boyu devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent sakinlerine dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 21:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 21:50
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        Antalya Valiliğinden yağış uyarısı
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        Antalya Valiliği, gece boyu devam etmesi beklenen yağış nedeniyle kent sakinlerine dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

        Valiliğin sosyal medya hesabından "Dikkat yağış var!" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Gece boyunca devam etmesi tahmin edilen sağanak nedeniyle özellikle dere yataklarında evi bulunan, sitelerin kapalı otoparklarında araçları olan, zemin kodunun altındaki iş yerlerinde malzemeleri bulunan vatandaşlarımızın dikkatli olması ve gerekli tedbirleri alması önemle rica olunur." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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