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        ALKÜ'den diş ve ağız bakımı uyarısı

        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, "Ağız ve diş sağlığı, yalnızca dişlerinizi değil, genel sağlığınızı da etkileyen önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir gülüşe sahip olmak için günlük ağız bakımını ihmal etmeyin" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 11:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:27
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        ALKÜ'den diş ve ağız bakımı uyarısı
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        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, "Ağız ve diş sağlığı, yalnızca dişlerinizi değil, genel sağlığınızı da etkileyen önemli bir unsurdur. Sağlıklı bir gülüşe sahip olmak için günlük ağız bakımını ihmal etmeyin" dedi.

        Akın, 18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası kapsamında gazetecilere, yaptığı açıklamada ağız ve diş sağlığının genel sağlığın temel taşlarından biri olduğunu söyledi.

        Vatandaşlara dişlerini günde en az iki kez, en az üç dakika boyunca fırçalaması uyarısında bulunan Akın, yumuşak bir fırça ve florürlü diş macunu kullanımını önerdi.

        Sadece dişlerin değil dilin de fırçalanması gerektiğini anlatan Akın, şunları söyledi: "Diş ipi veya ara yüz fırçası gibi ürünlerle dişlerimizin arasını her gün temizlemeliyiz. Diyetimiz sağlıklı besinlerden oluşmalı ve çürüğe neden olan şekerli yiyecek ve içeceklerin tüketimini sınırlandırmalıyız. Diş fırçamızı yaklaşık her 3 ila 4 ayda bir veya eskidiğinde değiştirmeliyiz. Tütün kullanımından kaçınmalıyız. Dişlerinizi beyazlatma gibi estetik işlemler düşünüyorsanız bunu mutlaka diş hekiminiz ile planlayarak yaptırmalısınız. Çocuklar için ilk diş çıkmasından itibaren ağız bakımına başlanmalıdır. Çocuklarda yutabilmelerinden dolayı florürsüz macun öneriyoruz. Düzenli bakım ve doğru alışkanlıklarla diş problemlerini büyük ölçüde önleyebiliriz."

        Akın, sağlık durumu veya bir risk durumu olmadan her 6 ayda bir diş muayenesinin gerekli olduğunu belirterek, kontroller sırasında hekimin, ağız kanseri gibi ciddi hastalıkların da erken belirtilerini tespit edilebildiğini ifade etti.

        Ağız sağlığının öneminin son yıllarda daha da arttığına değinen Akın, "Kötü ağız sağlığının kalp hastalığı, endokardit (kalp zarının iltihaplanması), erken doğum ve düşük doğum ağırlığı gibi önemli sağlık durumları ile ilişkili olabileceği bildirilmektedir. Sağlıklı bir ağız, sindirimin başlangıcını kolaylaştırır ve mide-bağırsak sağlığını destekler." diye konuştu.

        Araştırmaların, sağlıklı diş etlerine sahip bireylerin alzheimer hastalığına yakalanma olasılığının, uzun süre diş eti hastalığı yaşayanlara göre daha düşük olduğunu gösterdiğini aktaran Akın, şunları söyledi:

        "Ayrıca sağlıklı dişlere sahip bireyler, besinleri iyi çiğneyerek sindirim sürecinin kolaylaşmasını sağlar. Dişlerdeki problemler, çiğneme sorunlarına neden olabilir. İyi bir ağız sağlığına sahip olmak bireylerin öz güvenini artırır. Bu öz güven, insanlar ile daha kolay ve iyi ilişkiler kurmasını sağlamada yardımcı olur. İyi dişler güzel gülmeyi sağlar, güzel gülmek karşıya olumlu enerji verir."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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