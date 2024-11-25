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        Antalyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek açıklaması:

        Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna destek açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 22:43 Güncelleme: 25.11.2024 - 22:43
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        Antalyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na destek açıklaması:
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        Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetim kuruluna destek açıklaması yaptı.

        Antalyaspor AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin istifa edeceğine yönelik söylentilerin, manipülasyon içerdiği, maksatlı ve çıkar amaçlı olduğu ve boş bir çabadan öteye gitmeyeceğinin açıkça görüldüğü belirtildi.

        Türk futbolunun her şeyden önce istikrara ihtiyacı olduğu, bunun da birlik ve beraberlik içinde gerçekleşebileceğine işaret edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Türk futbolunda birçok yanlış uygulamanın ve hataların devam ettiğini kabul etmekle birlikte bu olumsuzlukların günümüze ait değil, geçmişten süregelen olgular olduğunu bilmekte, bu olumsuzlukların düzeltilmesi adına mevcut TFF Başkanı ve yönetiminin samimi, kararlı ve kalıcı uygulamalar içinde olduğunu gözlemlemekteyiz. Biz, futbolun paydaşlarının bu kararlı duruşun arkasında yer alarak federasyonumuza destek vermesinin bir görev olduğunu düşünmekteyiz. Yanlışların düzeltilmesi adına verilen çabaları ve Türk futbolunun gelişimi ile ilgili ortaya konulan uygulamalarını desteklediğimiz Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetiminin başarılı olacağına inanıyor, yıpratma amaçlı söylentilerin Türk futboluna zarar verdiğine inanıyoruz. Futbol kamuoyunun tüm bileşenlerini sağduyuya davet ederken, Antalyaspor AŞ Yönetimi olarak eşitlik ve adalet terazisine önem veren anlayışlarıyla görevlerini başarıyla sürdürdüklerine inandığımız TFF yönetiminin yanında yer aldığımızı belirtiyor, tüm zorlukların birlikte çalışarak daha güçlü bir şekilde atlatılacağına inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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