Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Antalya ekibi ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'un bir üst tur için mücadele edeceği maç, yarın saat 13.00'te Gain Park Stadı'nda oynanacak.

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