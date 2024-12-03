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        Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yarın Fethiyespor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:18
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        Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. turunda yarın Fethiyespor ile evinde yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Turuncu-yeşilli futbolcular, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Sami Uğurlu yönetiminde antrenman yaptı.

        Isınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktik çalışmayla sona erdi.

        Antalya ekibi ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren Fethiyespor'un bir üst tur için mücadele edeceği maç, yarın saat 13.00'te Gain Park Stadı'nda oynanacak.

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