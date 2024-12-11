Türkiye futgolf kadın ve erkek takımları, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde elendi

Türkiye erkek takımı, Slovakya'ya 5-1, kadın takımı ise Macaristan'a 3-0 mağlup olarak yarı finale yükselme şansını yitirdi.

Futgolf Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) ile Uluslararası Futgolf Federasyonunun (FIFG) Belek Turizm Merkezi'nde düzenlediği ve 20 ülkeden 500 sporcunun mücadele verdiği Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda Türkiye, kadın ve erkek kategorilerinde çeyrek final heyecanı yaşadı.

Türkiye futgolf kadın ve erkek takımları, Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde veda etti.

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