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        Profesyonel otel yöneticileri, gala gecesinde buluştu

        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 22:08 Güncelleme: 12.12.2024 - 22:13
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        Profesyonel otel yöneticileri, gala gecesinde buluştu
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        Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) üyeleri, yıl sonu dolayısıyla düzenlenen gala gecesinde bir araya geldi.

        POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen etkinlikte yaptığı konuşmada, sektör olarak iyi bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

        Turizm açısından hedeflenen rakamlara ulaşıldığını dile getiren Saatçioğlu, "Çok çalıştık. POYD olarak yaklaşık 850 üyemiz var ve bunun 450'si aktif, görev başında. Her yıl sonunda bir araya geliyoruz, yılı değerlendiriyoruz. Başarılarımızı kutluyoruz ve gelecek yılki hedeflerimizi paylaşıyoruz." dedi.

        Saatçioğlu, 2025'in bu yıldan daha iyi geçmesi için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

        Gecede turizm çalışmalarına katkıda bulunanlara ve sponsorlara plaket verildi.

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        Galeri

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