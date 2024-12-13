Antalya'da "irtikap" suçlamasıyla 1 polis memuru tutuklandı
Antalya'da, evrak eksiklikleri bulunan yabancı uyruklu kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Antalya'da, evrak eksiklikleri bulunan yabancı uyruklu kişilerden para ve ziynet eşyası aldığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2016'da Şırnak'ta görev yaparken FETÖ soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırılıp 2020'de tekrar iade edilerek Antalya'da göreve başlayan polis memuru A.K'nin yabancı uyruklu kişileri dolandırdığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan incelemede, A.K'nin, evrak eksikleri bulunan yabancı uyrukluların işlerini halledeceğini söyleyerek farklı zamanlarda 7 yabancı uyruklu kişiden toplam 130 bin 300 lira ve 11 adet çeşitli ebatlarda altın ziynet eşyası aldığı tespit edildi.
Düzenlenen operasyonda A.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen polis memuru, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "irtikap" suçlamasıyla tutuklandı.
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