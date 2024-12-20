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        Kumluca'da dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor

        Kumluca'da yapımı devam eden dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları yerinde incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 20.12.2024 - 10:37
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        Kumluca'da dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları sürüyor
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        Kumluca'da yapımı devam eden dere ıslah ve taşkın koruma çalışmaları yerinde incelendi.

        Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, meclis üyeleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, Devlet Su İşleri (DSİ) 133. Şube Müdürlüğü tarafından ilçede yapımı devam eden dere ıslah ve taşkın koruma çalışmalarını yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bildi aldı.

        İlçe Belediye Başkanı Avcıoğlu, tarım arazilerini olası sel ve su baskınlarından korumak için DSİ tarafından ilçenin değişik bölgelerinde dere ıslahı ve taşkın koruma çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.

        Çalışmaların doğayı ve insanı önceleyen yatırımlar olduğunu ifade eden Avcıoğlu, "Bu projelerle ilçemiz taşkın riskine karşı daha güvenli hale gelecek. Çalışmalarla hem tarım alanlarımızın hem de yerleşim yerlerimizin korunması sağlanacak." dedi

        Kumluca'da DSİ tarafından Gavur Deresi üzerinde üç köprü ve taşkın koruma çalışmasıyla Mavikent ve Beykonak mahallelerinde dere ıslah çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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