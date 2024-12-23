AK Parti Milletvekili Çokal, Manavgat'ta kuvvetli yağıştan etkilenen vatandaşları ziyaret etti

Önceki gün 2 saat içerisinde metrekareye 106,6 kilogram yağış düşen ilçede çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Su baskınları nedeniyle 2 vatandaş yaralanmış, ev ve işyerlerinde mahsur kalan 236 kişi de kurtarılmıştı.

Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çokal, ardından ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu.

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