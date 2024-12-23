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        AK Parti Milletvekili Çokal, Manavgat'ta kuvvetli yağıştan etkilenen vatandaşları ziyaret etti

        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kuvvetli yağış nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları oluşan Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 09:18 Güncelleme: 23.12.2024 - 09:38
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        AK Parti Milletvekili Çokal, Manavgat'ta kuvvetli yağıştan etkilenen vatandaşları ziyaret etti
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        AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, kuvvetli yağış nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları oluşan Manavgat ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Çokal, ilçedeki farklı mahallelerde kuvvetli yağıştan etkilenen vatandaşlarla görüştü.

        Vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunan Çokal, ardından ev ve işyerlerinde incelemelerde bulundu.

        Çokal, yetkililerden de çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Önceki gün 2 saat içerisinde metrekareye 106,6 kilogram yağış düşen ilçede çok sayıda ev ve işyerini su basmıştı. Su baskınları nedeniyle 2 vatandaş yaralanmış, ev ve işyerlerinde mahsur kalan 236 kişi de kurtarılmıştı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
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