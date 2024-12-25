Alanya'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında otogarda durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.

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