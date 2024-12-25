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        Alanya'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde çantasında 700 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 25.12.2024 - 15:08
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        Alanya'da çantasında uyuşturucu bulunan şüpheli yakalandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde çantasında 700 gram eroin ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında otogarda durumundan şüphelenilen bir kişiyi durdurdu.

        Şüphelinin çantasında yapılan aramada 700 gram eroin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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