Antalya'daki "turunç yolu" fotoğrafçıların uğrak adresi oldu

Yağmurlu günlerde fotoğrafseverlerin sık sık buraya gelip çekim yaptığını ifade eden Ünlü, "Yol neredeyse tamamen turuncuya bürünüyor. Çok güzel görüntü oluşturuyor." dedi.

BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine, kente gelen siyasetçi ve sanatçıların da "turunç yolu"na ilgi gösterdiğini söyledi.

Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun hakim olduğu yol, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

"Narenciyenin gen merkezi" olarak bilinen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) bahçesinde yaklaşık 60 yıl önce dizayn edilen "turunç yolu", özellikle fırtınalı ve kuvvetli yağışların olduğu günlerde dökülen turunçlarla görsel şölen sunuyor.

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