Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'daki "turunç yolu" fotoğrafçıların uğrak adresi oldu

        Antalya'da kentin simgesi turunçlardan oluşan "turunç yolu", özellikle fırtınalı dönemlerde yerlere dökülen meyvelerin oluşturduğu renkli görüntü dolayısıyla fotoğraf tutkunlarını sıkça ağırlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 12:33 Güncelleme: 26.12.2024 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'daki "turunç yolu" fotoğrafçıların uğrak adresi oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'da kentin simgesi turunçlardan oluşan "turunç yolu", özellikle fırtınalı dönemlerde yerlere dökülen meyvelerin oluşturduğu renkli görüntü dolayısıyla fotoğraf tutkunlarını sıkça ağırlıyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu Antalya'da kuvvetli yağış ve fırtınanın etkisiyle ağaçlardaki turunçlar yerlere döküldü.

        "Narenciyenin gen merkezi" olarak bilinen Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (BATEM) bahçesinde yaklaşık 60 yıl önce dizayn edilen "turunç yolu", özellikle fırtınalı ve kuvvetli yağışların olduğu günlerde dökülen turunçlarla görsel şölen sunuyor.

        Kuş cıvıltılarının, yeşil ve turuncunun hakim olduğu yol, fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

        BATEM Müdürü Abdullah Ünlü, AA muhabirine, kente gelen siyasetçi ve sanatçıların da "turunç yolu"na ilgi gösterdiğini söyledi.

        Yağmurlu günlerde fotoğrafseverlerin sık sık buraya gelip çekim yaptığını ifade eden Ünlü, "Yol neredeyse tamamen turuncuya bürünüyor. Çok güzel görüntü oluşturuyor." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        52 kez ceza kesilen motosikletli, polisin burnunu kırdı!
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Narin Güran davasında ikinci duruşma! 4 sanık için karar bekleniyor
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Balıkesir'deki patlama anı kamerada! Bilirkişi heyetinden inceleme
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Bakanlık açıkladı: Taşınmaz ve taşıt ilanlarında yeni dönem
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Fatih Terim, Al Shabab ile anlaştı!
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        Rıza Kalkavan hayatını kaybetti
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        İşte 21. yüzyılın en iyi teknik direktörleri!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        En-Nesyri'ye rekor teklifi duyurdular!
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        Dünyanın en büyük buz dağı bir ay içinde parçalanabilir
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        "Mourinho'ya inananlardan biriyim!"
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Trump'ın 'Panama Kanalı' ısrarı sürüyor
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Suriye'de tansiyon yüksek: Neler oluyor?
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Transferin gözdesi bedava yıldızlar!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        İkinci el araç ticaretinde 2 düzenleme
        Onlar evli mutlu çocuklu
        Onlar evli mutlu çocuklu
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        2024'ün son faiz kararı ne olur?
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Çakal yüzlü Anubis'in gizemli öyküsü...
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        Kıyma ve sucukta sakatat, parça kırmızı ette tek tırnaklı et!
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'
        'Otomotiv sektörü sıkıntıda'

        Benzer Haberler

        Torosların "Yaşayan İnsan Hazinesi" sesi ve ezgileriyle yöre kültürünü yaşa...
        Torosların "Yaşayan İnsan Hazinesi" sesi ve ezgileriyle yöre kültürünü yaşa...
        Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor
        Falezlerden denize düşen otomobil, mıknatısla aranıyor
        Tutuklu sanık: Yaralamayı kabul ediyor, cinayeti etmiyorum
        Tutuklu sanık: Yaralamayı kabul ediyor, cinayeti etmiyorum
        Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor
        Antalya'da sağanak ve yüksek kesimlerde kar etkisini sürdürüyor
        2024'ü rekorla kapatacak Antalya'da kış sezonu da hareketli olacak
        2024'ü rekorla kapatacak Antalya'da kış sezonu da hareketli olacak
        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Antalya'da arkadaşını bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında