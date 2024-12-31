Antalya'da "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programları düzenlendi

Antalya'nın Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde, Mekke'nin fethinin 1394'üncü yılı dolayısıyla Anadolu Gençlik Derneği (AGD) tarafından "Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi" programı düzenlendi.

Kepez ilçesindeki Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Dernek olarak iyinin, doğrunun, faydalının ve adaletin yeryüzünden hakim olması için mücadele ettiklerini belirten Koçak, "Bunu yaparken, hangi renkten ve ırktan olursa olsun, tüm mazlumların yanında olmayı kendimize görev biliyoruz. Bu akşam, Mekke'nin fethini anarken, aynı zamanda Mekke'den Kudüs'e bir köprü kuracak ve 451 gündür Gazze'de devam eden anlı şanlı cihadımızın izzetini bir kez daha kuşanacağız." diye konuştu.

AGD Antalya Şube Başkanı Sefa Koçak, buradaki konuşmasında, Mekke'nin fethinin insanlığın gördüğü en barışçıl ve erdemli fetih olduğunu söyledi.

Koçak, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalardaki insanların maddi manevi yanında olmaya çalıştıklarını kaydetti.

AGD Kepez İlçe Başkanı Mustafa Sir ise, Mekke'nin fethinin sadece bir şehrin değil, bir medeniyetin, ahlakın ve adalet anlayışının yeniden doğuşu olduğunu söyledi.

Kudüs'ün ise İslam medeniyetinin vicdanı olduğunu dile getiren Sir, "Kudüs'ün mazlum çığlığı, yüreğimizde yankılanmaya devam ediyor. Bu gece bir kez daha haykırıyoruz. Kudüs yalnız değildir. Kudüs, bizim namusumuz ve onurumuzdur." dedi.