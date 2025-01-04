Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:CorendonAirlines Park Antalya
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Onvo Antalyaspor: Kenan Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Thalisson, Güray Vural, Petrusenko (Dk. 66 Samudio), Kaluzinski, Soner Dikmen (Dk. 11 Safuri), Larsson (Dk. 82 Milosevic), Van de Streek (Dk. 83 Gerxhaliu), Gaich (Dk. 66 Djenepo)
ikas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın (Dk. 74 Emre Akbaba), Claro, Caner Erkin (Dk. 63 Umut Meraş), Tayfur Bingöl, Melih Kabasakal, Halil Akbunar (Dk. 63 Emre Mor), Ahmed Kutucu (Dk. 85 Dorukhan Toköz), Ampem, Thiam
Goller: Dk. 32 ve 35 (Penaltıdan) Thiam, Dk. 41 Ahmed Kutucu, Dk. 62 Ampem (ikas Eyüpspor), Dk. 48 Safuri (Onvo Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Veysel Sarı, Dk. 67 Thalisson (Onvo Antalyaspor), Dk. 53 Vezo, Dk. 67 Caner Erkin (Yedek kulübesi), Dk. 79 Tayfur Bingöl (ikas Eyüpspor)
ANTALYA
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