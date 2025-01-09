Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki kazada ölen 16 yaşındaki Mesut Umut Miş'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

Gencin cenazesi, Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Baba Ramazan Miş, gazetecilere, oğlunu okuldan motosikletle arkadaşıyla dönerken kamyonetin çarpması sonucu kaybettiğini söyledi.

Tek oğlunu da yitirdiğini belirten Miş, "Biz yandık başka aileler yanmasın. 2007'de Mesut adında bir oğlumu elektrik akımına kapılması sonucu kaybettim, onun adını bu oğluma vermiştik. Oğlum 5 yaşında iken de annesini kaybettik. Mesut'un hem annesi hem de babası oldum ama gitti. Üzüntüm çok büyük, tarifi yok, Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.