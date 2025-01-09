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        Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi

        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 15:01 Güncelleme: 09.01.2025 - 15:14
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        Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
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        Antalya'nın Serik ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden lise öğrencisinin cenazesi defnedildi.

        Kadriye Mahallesi Turizm Caddesi'ndeki kazada ölen 16 yaşındaki Mesut Umut Miş'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Gencin cenazesi, Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Baba Ramazan Miş, gazetecilere, oğlunu okuldan motosikletle arkadaşıyla dönerken kamyonetin çarpması sonucu kaybettiğini söyledi.

        Tek oğlunu da yitirdiğini belirten Miş, "Biz yandık başka aileler yanmasın. 2007'de Mesut adında bir oğlumu elektrik akımına kapılması sonucu kaybettim, onun adını bu oğluma vermiştik. Oğlum 5 yaşında iken de annesini kaybettik. Mesut'un hem annesi hem de babası oldum ama gitti. Üzüntüm çok büyük, tarifi yok, Allah kimseye evlat acısı vermesin." diye konuştu.

        Öte yandan, kazada yaralanan diğer lise öğrencisi Mustafa A'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü U.K'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        U.K. idaresindeki 07 AAL 110 plakalı kamyonet ile Mesut Umut Miş'in kullandığı 07 BTA 035 plakalı motosiklet, dün çarpışmış, kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ile yanındaki arkadaşı Mustafa A. (16) hastaneye kaldırılmıştı. Serik İMKB Turizm Otelcilik Lisesi öğrencisi Miş, kurtarılamamış, kamyonet sürücüsü gözaltına alınmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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