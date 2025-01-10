Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi, 16 Ocak'ta Antalya'da başlayacak

Lisanslı Depo Şirketleri Derneği (LİDAŞDER) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek "Türkiye ve Dünyada Lisanslı Depoculuk, Hububat Piyasaları Kongresi", 16-19 Ocak'ta Antalya'da yapılacak.

LİDAŞDER'den yapılan açıklamaya göre, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilecek kongre, sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle düzenlenecek kongreye, lisans alarak faaliyete geçmiş, kapasite artışı yapmak isteyen ve lisanslı depo inşaatına yeni başlayacak işletmelerin de aralarında bulunduğu yaklaşık bin katılımcı bekleniyor.

Kongre programında, yurt içi ve dışı hububat piyasaları, Türkiye ve dünyada lisanslı depoculuk, lisanslı depoculuk sisteminin güvenceleri, lisanslı depoculukta devlet destekleri, ürün ihtisas borsacılığı ve yetkili sınıflandırıcılık sistemi gibi başlıklarda paneller düzenlenecek.

Panellerde, yurt içi ve dışından alanında uzman kişiler sunumlar yapacak.