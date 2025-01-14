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        Antalya Valisi Şahin, AGC'nin "Basın Sohbetleri" toplantısına katıldı

        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) düzenlediği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 13:11 Güncelleme: 14.01.2025 - 13:11
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        Antalya Valisi Şahin, AGC'nin "Basın Sohbetleri" toplantısına katıldı
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        Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) düzenlediği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

        Şahin, AGC'nin sosyal tesisinde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'da en büyük sorunun trafik olduğunu ve bu proglemin kentin büyümesinden kaynaklandığını söyledi.

        Kenttin trafik sorununun çözülmesi için ihalelerin yapıldığını belirten Şahin, "Duraliler, Uncalı ve sanayi kavşaklarında trafiği rahatlatacak kavşak çalışması ihaleleri yapıldı ve yakın zamanda iş takvimi planları kapsamında çalışmalar başlayacak ve yapılan çalışmalar kenttin trafiğini büyük oranda rahatlatacak." dedi.

        Turizmin kent için çok önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, Antalya'nın 2025 turizm hedeflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandığını hatırlattı.

        Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

        "Genel olarak 3'te 1, yani Türkiye'nin tamamı 3 parça ise 1 parçası Antalya turizmidir ve rakamlar bunu gösteriyor. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaktan hiç geri durmayacağız. Bu konuda geçen olimpiyat, Avrupa Şampiyonası'nın etkileri, Avrupa ve Almanya'da yaşanan anormal hava koşulları, sendikal problemler. Yine bunlara rağmen Türkiye özellikle Antalya turizmde bütün hedeflerini tutturdu ve hatta bir tık da bunun üzerine çıktı. Bundan sonra da bize verilen yol haritasında hangi hedef ne ise onu yaparız. Biliyorsunuz asıl büyük hedefimiz 100 milyon turist. Buna emin adımlarla yürüyoruz ve bunu da başaracağız."

        - Kentteki kaçak yapıların yıkılması

        Şahin, kentteki kaçak yapılarla mücadele ettiklerini ve bu kapsamda yıkımların gerçekleştirildiğini ifade etti.

        Özellikle falezlere yapılan birçok kaçak yapıyı yıktıklarının altını çizen Şahin, "Kentte defalarca kaçak yapıları yıktık, en son falezlere yapılan büyük bir asansörü yıktık, falezlerin üzerine yapılan havuzları yıktık. Her kaçak yapının yıkılması için mücadele ettiğimizi bilin. Bunların hukuki süreçleri var, bu süreçler kolay değil. Bu benim en hassas olduğum konu, bazı yerlerde 40-50 yıldır kaçak yapı var ve oralara bir şey yapılmamış, biz elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        Bütün paydaşlarla kaçak yapılan yıkılması için ortak çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Şahin, daha önce bu mücadeleler verilseydi bu sorunlarla uğraşmak zorunda kalmayacaklarına dikkati çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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