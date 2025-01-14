Antalya Valisi Şahin, AGC'nin "Basın Sohbetleri" toplantısına katıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyetinin (AGC) düzenlediği "Basın Sohbetleri" toplantısının konuğu oldu.

Şahin, AGC'nin sosyal tesisinde gerçekleştirilen toplantıda, Antalya'da en büyük sorunun trafik olduğunu ve bu proglemin kentin büyümesinden kaynaklandığını söyledi.

Kenttin trafik sorununun çözülmesi için ihalelerin yapıldığını belirten Şahin, "Duraliler, Uncalı ve sanayi kavşaklarında trafiği rahatlatacak kavşak çalışması ihaleleri yapıldı ve yakın zamanda iş takvimi planları kapsamında çalışmalar başlayacak ve yapılan çalışmalar kenttin trafiğini büyük oranda rahatlatacak." dedi.

Turizmin kent için çok önemli olduğuna dikkati çeken Şahin, Antalya'nın 2025 turizm hedeflerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklandığını hatırlattı.

Antalya'nın Türk turizminin amiral gemisi olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle konuştu:

"Genel olarak 3'te 1, yani Türkiye'nin tamamı 3 parça ise 1 parçası Antalya turizmidir ve rakamlar bunu gösteriyor. Biz üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaktan hiç geri durmayacağız. Bu konuda geçen olimpiyat, Avrupa Şampiyonası'nın etkileri, Avrupa ve Almanya'da yaşanan anormal hava koşulları, sendikal problemler. Yine bunlara rağmen Türkiye özellikle Antalya turizmde bütün hedeflerini tutturdu ve hatta bir tık da bunun üzerine çıktı. Bundan sonra da bize verilen yol haritasında hangi hedef ne ise onu yaparız. Biliyorsunuz asıl büyük hedefimiz 100 milyon turist. Buna emin adımlarla yürüyoruz ve bunu da başaracağız."

- Kentteki kaçak yapıların yıkılması

Şahin, kentteki kaçak yapılarla mücadele ettiklerini ve bu kapsamda yıkımların gerçekleştirildiğini ifade etti.

Özellikle falezlere yapılan birçok kaçak yapıyı yıktıklarının altını çizen Şahin, "Kentte defalarca kaçak yapıları yıktık, en son falezlere yapılan büyük bir asansörü yıktık, falezlerin üzerine yapılan havuzları yıktık. Her kaçak yapının yıkılması için mücadele ettiğimizi bilin. Bunların hukuki süreçleri var, bu süreçler kolay değil. Bu benim en hassas olduğum konu, bazı yerlerde 40-50 yıldır kaçak yapı var ve oralara bir şey yapılmamış, biz elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.