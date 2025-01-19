Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü

Dumandan etkilenen ve sağlık ekibince ambulansta müdahalede bulunulan ev sahibi İnci Ö. ve 3 komşusunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yıldız Mahallesi 228 Sokak'taki bir evin balkon kısmından dumanların çıktığını gören ev sahibi ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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