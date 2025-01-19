Antalya'da bir evin balkonunda çıkan yangın söndürüldü
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin balkon kısmında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir evin balkon kısmında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü.
Yıldız Mahallesi 228 Sokak'taki bir evin balkon kısmından dumanların çıktığını gören ev sahibi ve komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Balkondaki saç spreylerinin patlaması sonucu çıktığı değerlendirilen yangın kısa sürede söndürüldü.
Dumandan etkilenen ve sağlık ekibince ambulansta müdahalede bulunulan ev sahibi İnci Ö. ve 3 komşusunun durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
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