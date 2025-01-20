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        Antalya'da 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı düzenlenecek

        Antalya'da 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product 2025), 28-31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 14:27 Güncelleme: 20.01.2025 - 14:35
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        Antalya'da 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı düzenlenecek
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        Antalya'da 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Food Product 2025), 28-31 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

        Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım AŞ (ANFAŞ) tarafından düzenlenecek fuarla ilgili Antalya Gazeteciler Cemiyeti Konferans Salonu'nda tanıtım toplantısı yapıldı.

        Toplantıya katılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkan Vekili ve Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, tüm esnafı fuara davet ettiklerini söyledi.

        ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı ise 30 yılı aşkın süredir bu fuarı başarıyla gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

        Fuarların her geçen yıl büyüdüğünü anlatan Bıdı, "Bu sene de fuarımızı 13 bin metrekare net satış alanıyla doldurduk. Antalya, Türkiye'nin ikinci büyük fuar şehri. Fuarlar ekonomiye çok ciddi katkı sağlıyor ve bundan sonra da bu fuarımızı büyütmeye çalışacağız. Zaten uluslararası bir marka haline geldi." dedi.

        Bıdı, 2026'da dünyanın en büyük gıda fuarı "Anuga"nın, Antalya'da gerçekleştirilmesini planladıklarını kaydetti.

        ANFAŞ Satış Yöneticisi Cüneyt Karakaya ise ticaretin artması için fuarda birçok firmaya yer verdiklerini ve katılımcıların daha fazla etkileşim kurmasını amaçladıklarını ifade etti.

        Fuarda yaklaşık 300 firma ve binin üzerinde marka ile Antalya'yı dünyaya tanıtacaklarını vurgulayan Karakaya, "Kapasitemizi yüzde 20 artırdık ve yaklaşık 40 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.

        Tanıtım toplantısında, ANFAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ziya Özden Tezgel ile Gastroantalya Kurucusu ve Başkanı Bilal Yüregir de yer aldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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